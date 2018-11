U porastu broj oboljelih od dijabetesa

Insulin i mjerenje šećera i do 5-6 puta dnevno, postali su svakodnevnica Tijane Šukalo već više od godinu dana. Ipak, ova djevojčica kaže da joj nije teško, postiže sve što i druga djeca. Na obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, Tijana je došla sa drugarima, koji joj, kaže pružaju podršku.

"Pa bilo je nekako šokantno, ali kasnije, vremenom smo, prihvatila sam to, je sam shvatila da moram da se naviknem na to i da će to ostati sa mnom do kraja života", kaže Tijana Šukalo.

Dijabetičari mogu da vode normalan život, čulo se na današnjem skupu. Međutim, veoma značajna je podrška porodice, kažu u Ministarstvu zdravlja.

"Porodice snose veliki i, možda, najveći dio tereta u borbi protiv ove bolesti, jer nakon terapije koju dobiju, oni su ti koji 24 sata moraju u toku dana 365 dana u godini i tako redom, moraju da brinu o svojim ukućanima, a posebno je to osetljiva tema kada su djeca u pitanju", rekla je Ljiljana Ivančić, pomoćnik ministra zdravlja u resoru zdravstvene zaštite.

Svi prisutni imali su priliku da besplatno izmjere šećer u krvi i krvni pritisak. Glavni krivci za porast broja oboljelih od dijabetesa u Srpskoj, kao i ostalim zemljama su gojaznost, manjak fizičke aktivnosti, stres i neadekvatna ishrana.

"Ove su akcije i suštinski važne, ne samo da ljude upozore na ovu bolest, nego i da čak otkrijemo, novootkrivene oboljele i one koji imaju lošu regulaciju, glikemiju. Ti će ljudi dobiti vaučere kako bi mogli kontrolisati svoj šećer", kaže Snježana Popović Pejičić, predsjednik Udruženja endokriologa i dijabetologa Srpske.

Od šećerne bolesti u Srpskoj boluje oko 90 hiljada ljudi. Posebno zabrinjava podatak da polovina oboljelih uopšte ne zna da ima dijabetes. Upravo zbog toga ljekari upozoravaju da su redovne kontrole najvažnije u borbi protiv, kako ga zovu - tihog ubice.