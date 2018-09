U ponedjeljak povremeni lokalni pljuskovi i grmljavina

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom i nižom temperaturom.

Ujutro će u većini mjesta biti oblačno, mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana biće promjenljivo i nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, mada će biti i sunčanih intervala više na jugu.

U noći na utorak nakratko se očekuje prestanak padavina, uz djelimično razvedravanje.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da će vjetar biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana, umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna od 18 stepeni na zapadu do 27 stepeni Celzijusovih na jugu.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je promjenljivo oblačno i malo svježije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, najprije na zapadu, a potom i na sjeveru, dok je u Hercegovini i na krajnjem istoku suvo i sunčanije.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica 14, Mrakovica 18, Krupa na Uni, Bihać 19, Ivan Sedlo 20, Novi Grad, Prijedor, Čemerno 21, Banjaluka, Ribnik, Sanski Most 22, Mrkonjić Grad, Srbac, Šipovo, Livno 23, Bugojno, Gradačac 24, Kalinovik, Han Pijesak, Brčko 25, Gacko, Nevesinje, Bijeljina, Doboj, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 26, Sokolac, Zvornik 27, Foča, Mostar 29, Trebinje, Bileća 30, Rudo 31, Višegrad 32 stepena Celzijusova.

U utorak, 4. septembra, u većini krajeva biće promjenljivo vrijeme, povremeno i pretežno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a u Hercegovini sunčanije.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 29 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 5. septembra, tokom jutra biće malo do umjereno oblačno, a na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku oblačno sa mogućnošću kiše ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama tmurno i maglovito.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusovih.