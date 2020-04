U ponedjeljak oblačno, moguća slaba kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno i vjetrovito vrijeme, mjestimično sa slabom kišom.

Ujutro i prije podne preovladavaće oblačno i suvo na sjeveru i sjeveroistoku, a u ostalim predjelima biće uslova za povremenu slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana kiša će padati uglavnom u centralnom i planinskom pojasu. Prema večeri kiša se očekuje na jugu, istoku i na krajnjem zapadu.

Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, u planinama pojačan, na momente i veoma jak. U Hercegovini umjerena do jaka bura.

Јutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 12, na planinama od pet stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu i sjeveroistoku do 22, u planinama od šest stepeni Celzijusovih.

Svježije vrijeme očekuje se u utorak, 21. aprila, kada će ponegdje biti slabih padavine, a na višim planinama nakratko i slabog snijega. Najviša dnevna temperatura od osam do 13, na sjeveru i sjeveroistoku stepen dva viša, u planinama od tri stepena Celzijusova.

Sunčano i svježe biće u srijedu, 22. aprila, kada je u višim predjelima moguć slab mraz, a na istoku i jugu će postojati uslovi za koju kap kiše. Tokom dana uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, u planinama od šest stepeni Celzijusovih.

Slično će biti i u četvrtak, 23. aprila, kada je ujutro po kotlinama i oko rijeka moguća magla. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, u planinama od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a krajem dana ili u večernjim časovima ponegdje je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak.