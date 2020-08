U petak odluka o tačnoj lokaciji aerodromske piste u Trebinju

U Beogradu je danas dogovoreno da do petka, 4. septembra, bude precizirano gdje će biti aerodromska pista aerodroma Trebinje, budući da je to osnova svih drugih potrebnih dokumenata, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i veza Srbije Zorana Mihajlović nakon prvog sastanka Radne grupe za koordinaciju, kontrolu i praćenje izgradnje ovog aerodroma.

Mihajlovićeva je naglasila da je za sve koji su uključeni u projekat današnji sastanak važan i izrazila uvjerenje da će intenzivnim angažovanjem svih ovaj projekat biti završen do decembra naredne godine.

-Sigurna sam da ćemo do decembra naredne godine za 40 minuta maksimum ići od Beograda do Trebinja i obrnuto. To nije samo veza Beograda i Trebinja. To je veza Trebinja sa ostalim dijelom regiona i na kraju sa cijelim svijetom jer će na taj aerodrom moći da slijeću i neki drugi avioni koji voze za razne delove Evrope i svijeta - navela je Mihajlovićeva.

Ona je istakla da je na osnovu jasne vizije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika donesena odluka o gradnji aerodroma u Trebinju.

Mihajlovićeva je navela da je na sastanku sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđem Popovićem, koji je prethodio sastanku Radne grupe, bilo riječi i o ostalim zajedničkim projektima.

- Vodimo računa i o drugim važnim projektima koji vezuju srpski narod i sa jedne i sa druge strane Drine. Tu je izgradnja auto-puta Sremska Rača - Kuzmin, zatim odluka dva predsjednika da će Srbija učestvovati u finansiranju izgradnje puta od Rače ka Bijeljini. Očekujem i da će ubrzo biti pušten most Ljubovija-Bratunac, zatim 11 mostova koje zajednički radimo i što nam omogućava da povežemo naš narod i da naše veze budu jače - rekla je Mihajlovićeva.

Ona je istakla da je to strateški važno, s obzirom na to da infrastrukturni projekti znače bolji život, ali i jače povezivanje naroda.

- To je ono zbog čega sve i radimo. Mi ćemo se čuti stalno i sastajati jedanput mesečno, a operativni timovi će raditi, neću da kažem 24 časa, ali vjerujem da će nedjeljno biti na terenu - rekla je Mihajlovićeva.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđe Popović rekao je da vjeruje da je aerodrom u Trebinju dugogodišnji san svih građane Hercegovine, ali da ne treba minimizirati njegov značaj za cijelu Srpsku.

On je u ime Vlade Srpske i lično zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za inicijativu za gradnju Aerodroma Trebinje i rekao da će Republika Srpska sa svoje strane učiniti sve što je neophodno da ovaj projekat bude završen, da Aerodrom zaživi u punom kapacitetu.

- Daćemo sve od sebe da Aerodrom zaživi u punom kapacitetu, da to bude vazdušni most između jednog naroda, između Srba sa jedne i druge strane Drine - rekao je Popović.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da su za izgradnju aerodroma bile predložene tri lokacije, te da je na današnjem sastanku dogovorena lokacija na području grada Trebinja, u mjestu Mionići.

- Velika zahvalnost predsjedniku Srbije Vučiću koji je sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom odlučio da gradi na području Hercegovine. Bile su potencijalne tri lokacije. Sada smo već dogovorili jednu. Ta lokacija je na području grada Trebinja, mjesto Mionići - naveo je Ćurić.

On je dodao da je plan veoma optimističan i da se očekuje da prvi avion sa piste u Trebinju poleti, odnosno na nju sleti u decembru naredne godine.

Pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Dragan Јeftić rekao je da je to ministarstvo nadležno za plansku dokumentaciju i izdavanje dozvola i da će učiniti sve da projekat ide planiranim tokom i da krajem 2021. godine bude prvi let Trebinje-Beograd i obrnuo.

- U svakom slučaju ćemo aktivnosti koje nam slijede ubrzati. Dogovorili smo dinamiku. Za petak smo dogovorili da bude određena tačna lokacija Aerodroma, a to povlači svu sljedeću proceduru - dodao je Јeftić.