U nedjelju snijeg u BiH, Hrvatskoj i Sloveniji

U narednih nekoliko dana veći dio Evrope zahvatiće talas izrazito hladnog arktičkog vazduha koji će se zadržati sve do srijede, 8. maja.

Najavljuje se da će u nedjelju, 5. maja, snježnih padavina biti na Alpima, u Sloveniji, Austriji, Slovačkoj i dijelovima Hrvatske, BiH, sjeverne Italije, dijelovima Francuske i na Pirinejima.

Temperatura će od 3. pa sve do 7. maja biti dosta niža nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Postoji i veliki rizik od jutarnjeg mraza u dijelovima istočne, srednje i zapadne Evrope, kao i Balkanskog poluostrva i tako od nedjelje do srijede.

Evropska meteorološka služba na portalu navodi da će pojedine regije osjetiti drastičan pad temperature koja će ići i ispod nule, pa ne treba da iznenadi ni pojava snijega i susnježice i to ne samo na velikim visinama.

Dodaje se da se u subotu snijeg očekuje u dijelovima Njemačke, Češke, Engleske, Škotske, Danske i širom Alpa, a potencijalno i u dijelovima zemalja Beneluksa, Francuske i Pirineja.