U nedjelju oblačno sa padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se u nižim krajevima očekuje kiša, na planinama slab snijeg, a bez padavina jedino će biti sjeverni i južni krajevi.

Ujutro će u nižim centralnim i istočnim krajevima mjestimično padati slaba kiša, a na planinama u centralnom pojasu slab snijeg.

Poslije podne i krajem dana moguć je prestanak padavina u većini predjela, uz djelimično razvedravanje, dok će u višim krajevima i dalje biti uslova za mjestimično provijavanje snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha na sjeveru i jugu od jedan do pet, na planinama od minus tri do nula, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu oko 11, u planinama od minus jedan stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu tokom prijepodneva slaba do umjerena bura.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u većini krajeva padala je kiša.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri, Han Pijesak dva, Sarajevo, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Sokolac četiri, Šipovo i Bugojno pet, Kalinovik i Tuzla šest, Ribnik, Livno i Bihać sedam, Gacko osam, Banjaluka, Bijeljina i Doboj devet, Višegrad i Prijedor 10, Srbac i Foča 11, Bileća i Mostar 12, Trebinje 13, Neum 14, a Rudo 15 stepeni Celzijusovih.