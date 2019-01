U Ljubomiru tradicionalno usječen badnjak

Orila se ganga trebinjskim Ljubomirom. U hercegovačkim nošnjama, na konjima, sa sjekirom na ramenima, tamošnji domaćini uranili su i krenuli u sječu badnjaka. Ovom svetom drvetu prilazi se na poseban način, zasuli su ga žitom i rakijom, a pozdravili zdravicom.

"Zdravi ste od visoke ove današnje jake slave Božije i ovoga Badnjega dana koja hoće i može da nam pomože. Boga moli, badnjak sijeci, kao što su ti stari preci," održao je Miloš Lečić zdravicu badnjaku.

Sa badnjakom i trobojkama Ljubomirci su prošli selom. Badnjak su donijeli pred crkvu, koja je mjesto njihovog sastanka na svaki veći praznik. I stari i mladi u Ljubomiru znaju običaje na Badnji dan.

"Kod nas je običaj, ujutru idemo prvo u sječu badnjaka, donesemo ih kući, okitimo, pa onda okrećemo veselic, družimo se, veselimo se. Uveče idemo na nalaganje badnjaka kod crkve," pojašnjava Radovan Lečić.

"Svi prenosimo sa koljena na koljeno, koliko se može, da ipak to ne dođe do nekog zaborava i zato se to mora čuvati," dodaje Miro Lečić.

Porodice Lečić, Milić i Sušić iz zaseoka Ždrijelovići i Podosoje kažu da sve rade i slave zajedno. Ovogodišnji Badnji dan ima poseban značaj.

"Za nas je ovo vrlo bitan dan, jer prvi put poslije obnove i izgradnje hrama Svetog arhangela Gavrila vršimo nalaganje badnjaka," kaže Rade Lečić.

Kao i u većina hercegovačkih sela i u Ljubomiru je sve manje stanovnika. Ipak u danima praznika ovdje sve vrvi od ljudi. Božić u ovom selu kažu ima posebnu čar.

Mještani ljubomirskih zaseoka dokazali su da čuvaju tradiciju i običaje. Čuvaju i tradicionalnu hercegovačku pjesmu. Zato je danas Ljubomirskim poljem i ljubomirskim brdima odzvanjala ganga i zvuk gusala.