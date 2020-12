U kući punoj miševa više gladni nego siti: Božić dočekuju bez pečenice

Moji unuci više su gladni nego siti, nemaju kupatila, sobe, odjeće ni obuće i to je bol od koje se ne mogu oporaviti, kroz suze objašnjava baka Milena Jelača iz sela Verija kod Kozarske Dubice koja zajedno sa snahom, sinom i njihovo dvoje djece živi u nepodnošljivim uslovima.

Ova petočlana porodica živi u kući punoj miševa. Zidovi se orušavaju, nemaju podova, ni mokrog čvora.

"To mene spopadne, zaboli od muke, ne mogu to gledati. Nemaju svoje kuće da legnu kao ostala djeca", priča baka za portal dnevnick.com.

Ona kaže da u kući niko ne radi i da im je težak život.

"Boli me kad traže nešto da jedu, a nema dovoljno. Ide taj dragi Božić, oni nemaju pečenice, nemaju za šta kupiti. Nemaju djeca pečenice. To je meni teško, to je moj najveći udarac", ispričala je Milena.