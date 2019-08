U indeksu samo desetke: Dario Balaban najbolji student u istoriji Tehnološkog fakulteta

Dvadesetdvogodišnji Dario Balaban iz Bijeljine, najbolji je student Tehnološkog fakulteta u Zvorniku. Godinama je u indeksu nizao samo desetke i prvi je student u istoriji tog fakulteta koji je završio prvi ciklus studija sa prosječnom ocjenom 10, a da nikada nije pao nijedan ispit.

Kaže da je sve to bilo teško, zahtjevalo je dosta truda, rada, odricanja, ali sve se na kraju isplatilo.

"Sa ove vremenske instance mi djeluje i ne toliko teško, ali kada se sjetim svih tih dana učenja, spremanja ispita, mogu slobodno reći da mi je bilo veoma teško. Kroz sam fakultet bile su mi drage oblasti inženjerskog tipa. To su uglavnom mehaničke operacije, difuzione operacije i toplotne operacije, takođe i matematičko modelizovanje i analiza procesa", priča Dario.

Dario je autor i koautor mnogobrojnih objavljenih naučnih radova. Kroz njih se posvetio razlicitim oblastima kao što su polimeri i biopolimeri, elektrohemije i zaštite materijala. U posljednje vrijeme u njima se, kaže, našla i Alumina, odnosno glinica. Zbog dobre saradnje fakulteta sa ovom fabrikom, otvorena je mogućnost zajedničkog rada.

"To je nešto čime sam počeo da se bavim u posljednje dvije godine. To je uglavnom rad u saradnji sa profesorima, gdje se profesori trude da studente polako uvedu u samu metodologiju izdrade tih naučno-istraživačkih radova, pa sam tako bio autor i koautor na nekolicine naučnih radova, objavljenih na međunarodnim i svjetskim konferencijama", kaže on.

Osim na fakultetu, ostvaruje vrhunske rezultate i u odbojci, koju trenira od dvanaeste godine. Želja mu je da što prije nađe posao u svojoj struci, ali ima ambicije i da se dalje usavršava. Planira upisati master, a nakon toga i doktorske studije.