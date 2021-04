U Donjoj Gradini promovisana knjiga "Naoružavanje istinom"

KOZARSKA DUBICA - U Spomen-području Donja Gradina danas je promovisana knjiga "Naoružavanje istinom", autora Milana Ljepojevića, u kojoj na više od 500 stranica ispisana istorijska i društveno-politička analiza, u čijem je centru pažnje srpski narod.

"Čovjek zastane i zanijemi kada dođe ovdje u Spomen-kompleks Donja Gradina i poželi da se pokloni srpskim, jevrejskim, romskim i svim ostalim žrtvama koje su ovdje stradale, a to su prvenstveno naše, srpske žrtve", rekao je Ljepojević novinarima.

On je naveo da je u njegovoj desetoj knjizi obrađena i tema genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH).

"Rekao sam da ću ovu knjigu promovisati do kraja svog života. Koristio sam prvenstveno istraživanje jevrejskog istoričara profesora Instituta za Holokaust Gideona Grajfa i, zahvaljujući njemu, došli smo do egzaktnih podataka, nakon gotovo 75 godina, da je nad srpskim narodom u NDH od hrvatskih ustaša izvršen strašan genocid, kakav ljudska civilizacija po svojoj brutalnosti nije znala", rekao je Ljepojević.

On je naglasio da zato postoje neoborivi dokazi, jer su istraživanja vezana za genocid nad Srbima u NDH izvršena neposredno poslije 1945. godine.

"Postoje neoborivi dokazi isto kao što postoje neoborivi dokazi za Holokaust koji su izvršili njemački nacisti nad Jevrejima. To je nešto što se ne može izbrisati, što je egzaktno. To kaže profesor Gideon Grajf, a ne kaže nijedan Srbin", naglasio je LJepojević i dodao da je i on potomak porodice koja je u NDH izgubila oko 70 odsto svojih članova.