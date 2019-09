Uz pomoć projekta Zavoda za zapošljavanje i Vlade RS, Goran Pejović, poslije tri godine na Birou, dobio je posao u rodnom Višegradu. Firma iz Srbije “Zlatar šped“ zaposlila je u Dobrunu 50 radnika u fabrici za preradu drveta, biomase i peleta.

Posao je dobio i Nedeljko Petković kome su ostale dvije i po godine do penzije.

"Preko Vlade sam zaposlen, ja sam borac prve kategorije. Radim na slaganju, to je jedan proces slaganja daske, jednostavan posao, sa malo iskustva, može se to uraditi dobro", kaže Nedeljko Petković.

"Radim ja na poziciji poslovođe, zadovoljan sam", rekao je Goran Pejović.

Svi ozbiljni investitori su dobrodošli u RS poručio je, otvarajući fabriku, premijer Radovan Višković. Obilazeći pogon rekao je da se brišu granice između Srbije i Srpske koja daje dobre uslove kompanijama za pokretanje biznisa.

Svi oni koji danas investiraju budu oslobođeni od poreza u vrijednosti te investicije za opremu koju žele da instališu u tim pogonima. Isto tako na povećanja plata zaposlenih imamo povrat tih sredstava i to kreira ambijent RS", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade RS.

Udruženim snagama Vlade i lokalne zajednice pravi se dobar ambijent za ekonomske investicije. Zato investitori najavljuju i nova zapošljavanja.

"Uložiće se dodatna sredstva u finalizaciju postojeće proizvodnje i po nekom projektu zaposliće se još 30 novih ljudi", kaže Danko Pušičić, vlasnik kompanije “Zlatar šped“ iz Srbije.

"Ovdje je zaposleno 50 ljudi i to za našu malu opštinu i zajednicu mnogo znači, a posebno nas raduje da se neće stati na tom broju", ističe Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.

Imali su šta da pokažu premijeru i u višegradskoj Hidroelektrani. Kao društveno odgovorno preduzeće obnovili su lokalni put koji je bio uništen u poplavama 2010. godine.

"To je naša obaveza po ekološkoj dozvoli iz 2018. godine. Ova dionica je duga 1.6 km ide do profila brane HE, napravili smo i alternativnu dionicu kroz naselje Dušče", rekao je Nedeljko Perišić, direktor “ HE na Drini” Višegrad.

U"koliko bude planiranih padavina za ovaj dio godine, onda će oni i premašiti svoj plan iza ovu godinu, prema tome podrška ovom rukovodstvu", kaže Višković.

Proizvodnja električne energije će zavisiti od vremenskih uslova. Prema prognozi trebalo bi da idu na ruku “HE na Drini”.

HE na Drini završele su svoj remont i spremno dočekuju padavine kako bi plan proizvodnje bio ispoštovan. Upravo to očekuju u Elektroprivredi RS, ali i u Vladi RS koja očekuje od ovog preduzeća da posluje samo pozitivno.