U Dečanima paljenje svijeće: "Za braću i sestre stradale u zemljotresu"

Na zvaničnom Tviter nalogu ovog manastira postavljena je slika na uz opis.

Свијећа поред кивота Св. Стефана Дечанског за браћу и сестре који у Албанији страдају од земљотреса

A candle burns before the relics of St. Stefan Decanski for our brothers and sisters in Albania who are victims of this morning's earthquake pic.twitter.com/Ct9d1I1I1M

— Манастир Дечани - Dečani Monastery (@DecaniManastir) November 26, 2019