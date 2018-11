Turistička ponuda iz Srpske pred klijentima iz Austrije

Turistički potencijal Republike Srpske osvaja austrijsko tržište. Najbolji dokaz za to su brojne turističke agencije iz Austrije koje su došle da u samom centru Beča čuju šta to Srpska ima da ponudi.

Ponude za saradnju iz Olimpisjkog centra Jahorina ni ne stižu da prebroje. A kako i ne bi, kažu, kad je ponuda nikad bolja. Direktor centra Dejan Ljevnaić kaže da su finansijski rezultati najbolji dokaz rada.

"Edukacija, promjena svijesti ljudi, i ta linija koju sam sad rekao na nivou upravljanja da funkcioniše. Da svi u liniji dobro rade, funkcionišu i sarađuju. To je dovelo do uspjeha. Nije uspjeh ni Dejanja Ljevnaića samog, to je uspjeh na jednoj čitavoj liniji. Jer svi smo dobro sarađivali od opštine Pala, Istočnog Sarajeva, od Vlade, od predsjenika od upravnog odbora, menadžmenta uprave i zaposlenih", istakao je Dejan Ljevnaić, direktor Olimpisjkog centra Jahorina.

Opština Pale i Olimpisjki Centar Jahorina pred austrijskom publikom predstavili su se u medijskom centru Ideahaus.

Prezentacije turističkih potencijala Republike Srpske privukle su brojnu austrijsku publiku. Ipak ništa ne bi bilo moguće bez podrške predstavništva Republike Srpske u Austriji i zajednice srpskih klubova u Beču.

Predstavništvo Republike Srpske uveliko radi na promociji turističkog potencijala Srpske. Prezentacija pred austrijskim agencijama samo je nastavak onog što smo započeli na januarskom sajmu turizma u Beču, kažu iz Predstavništva.

"Želimo da istaknemo da Predstavništvo već aktivno u zadnjih nekoliko mjeseci, što u 2017-oj, što u 2018-oj godini promoviše destinaciju Jahorina. Itekako uzimajuči u obzir da je veliki broj ne samo investicija, već i sama destinacija Jahorina uspješno se promovisala na našim prostorima. A mi to radimo ovdje u saradnji sa našom dijasporom koja je mnogobrojna i koja voli naše destinacije", istakao je Mladen Filipović, šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji.

U pohod na austrijsko tržište krenule su i "Krajiška ljepotica" i "Djedova rakija". Onima koji su ih probali izmamila je samo osmijehe. Tako je već treću godinu za redom, kažu iz "Agrodestila". Tržište, kažu, osvajaju isključivo kvalitetom.

"Tu je rakija šljivovica koja je produkt šljiva sa naših voćnjaka i to je naš premium brend. Takođe kruška, "Krajiška ljepotica" i jabukovača koja je onako odležala u buretu i koja je onako specifična. Vidim da se ljudima zaista dopada. Najbitnije je da se rakija pravi od najboljih plodova. Obično se rakija u našim krajevima pravi od neke treće klase ili od nečeg što ostane. Poenta svega je da se od dobrih plodova dobija dobra rakija", istakao je Pavle Ćorović, "Agrodestil".

Ne samo da mogu na austrisjko tržište, nego i na svjetsko, kažu oni koji su do tančina analizirali svaki gutljaj "Djedove rakije" i "Krajiške ljepotice".

"Mislim da je veoma dobra. Pošto ja potičem iz porodice gdje su moji roditelji uvijek pekli rakiju. Ova je veoma dobra, vidi se da ima i posebnu boju. Vjerovatno je i malo odstojala, kako se to kod nas kaže. Vrlo je dobra".

"Probao sam je. Ova je nažalost još puna ali neće još dugo da bude. Pošto je jako dobrog kvaliteta. Ima dobar miris, dobar okus. Mogu da kažem da se gazda dobro potrudio, a i dobra su mu ova hrastova burad... fino. Pravo sam iznenađen", rekli su posjetioci prezentacije.

Ponudom iz Republike Srpske bili su iznenađeni svi prisutni predstavnici medija i turističkih organizacija iz Austrije. Promocija turističkog potencijala nastavlja se već u januaru na najvećem sajmu turizma u Beču.