Tržnica jagoda" u Laktašima

Rod je dobar a zadovoljni smo i prodajom, pričaju proizvođači jagoda sa područja laktaša. Voće su donijeli na ''Tržnicu jagoda'' i kažu da, i pored problema koje im je donio mraz na početku sjetve, sada zadovoljno trljaju ruke.



"Ove godine je među boljim godinama što se tiče proizvodnje, a i prodaje cijene same jagode", kaže Živka Radeljić iz Čardačana.

"Zadovoljna sam. Malo je pobio mraz prvi cvat, ali ima roda, može se ubrati i prodati", dodaje Radovan Savić, iz Milosavaca.

"Zadovoljni smo sa jagodom, malo nas je sada led zahvatio. Ranije je prvi mraz bio, ali opet ima roda i bićemo zadovljni do kraja. Mušterije su zadovoljne kvalitetom. Malo još cijena, ali i ona će pasti za koji dan", zaključuje Savić

Tržnica jagoda na laktaškom trgu, zbog virusa korona, zamijenila je tradicionalnu manifestaciju, slatinske ''Dane jagoda''.

"Ove godine smo odlučili da uradimo samo tržnicu jagoda jer podržavamo kampanju "kupujmo domaće" i da obezbijedimo našim poljopivrednim proizvođačima plasman. Pozivamo sve građane i vaše gledaoce da dođu i okuse našu slatinsku jagodu", izjavila je Svjetlana Baštinac, direktor Turističke organizacije opštine Laktaši.

Proizvođačima je stigla podrška i od opštine. Svi poljoprivredni proizvođači redovno dobijaju sadni materijal besplatno, a tako će biti i u narednom periodu.

"Svih ovih godina je podijeljeno negdje oko 600 hiljada sadnica živića jagode. Kad to pretvorimo u hektare to je negdje 12 hektara jagode, ali moramo voditi računa da je to trogodišnja kultura koja se ponavlja", smatra Želimir Mirjanić, stručni savjetnik za poljoprivredu u opštini Laktaši.

Kupci su zadovoljni i kvalitetom i cijenom. Treba, kažu, da se cijeni trud proizvođača.

Gdje god se održalo, kupaca ne fali. Jagode su ove godine rodile i, kažu mnogi, odavno nisu bile ovako slatke.