Tropske vrućine u Banjaluci, spas na Vrbasu

Prvi dan ljeta u Banjaluci. Tropskih 36 stepeni.

Grad poprilično pust. Oni koji su izašli hvataju se hlada. Voda i sladoled su glavno oružje protiv tropskih temperatura u gradu.

" - Malo vode, malo rashladjivanje i tako to

- Idete li negdje na kupanje? Nisam još, ali ići ću

- Vruće jeste, ali može se izdržati

- Po danu na bazen, naveče u kući i tako kupaš se čitav dan

- Ne idem, Vrbas je hladan, kažu Banjalučani.

Većini Banjalučana nije. Obale Vrbasa danas pune.

"Evo Vrbasa, najboli eliksir. Vrbas je uvijek topao za nas Banjalučane

- Pored Vrbasa uglavnom, rijeke, bazeni

- Je li hladan Vrbas? Za rashladiti se nije, a za plivanje nije baš", pričaju Banjalučani.

Ne izlaziti na sunce u periodu od 10 do 17 časova kada je plus najintenzivniji, poručuje struka. Ovih dana nisu imali mnogo intervencija, ali ih očekuju već od sutra zbog visokih temperatura koje stižu. Imaju i poruku za one koji osjete slabost zbog prekovremenog boravka na suncu.

"Unos dosta tečnosti, uklanjanje iz te nepovoljne mikro klime. ukoliko se radi o intenzivnijim problemima kao što je toplotni udar preporuka su hladne i mokre obloge. Očekivati je u narednim danima kada slijedi najava o povišenim temperaturama da bi moglo da bude intervencija izazvanih nepovoljnim klimatskim uslovima", kaže Mladen Šukalo, doktor porodične medicine.

Pored dnevnih visokih temperatura očekuju nas i paklene noći. Narandžasti meteolarm biće na snazi u narednim danima.

"0vih dana nas očekuju tropske vrućine sa visokim temperturama i preko 35 stepeni, na sjeveru i jugu 39, a može se desiti da bude i do 40. Narandžasti meteolarm nam označava temperaturu 35-38 stepeni", kaže Božidar Perovanović, meteorolog.

Toplotni talas će trajati sve do petka kada stiže samo privremeno osvježenje. Ali ni ono nije ohrabrujuće jer će temperatura pasti za samo par stepeni niže. Zato, zaštite se od sunca i paklenih vrućina.