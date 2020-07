Trebinje: Ugašen požar, otkriveno lice koje ga je izazvalo

Stalo se u kraj vatrenoj stihiji koja je danima gospodarila po brdima oko Trebinja. Nadljudski napori vatrogasaca i pomoć Helikopterskog servisa Republike Srpske ugasili su požar.

Vatra je ugašena ali i dalje ima panjeva koji tinjaju na nepristupačnom terenu pa se sada od toga najviše strahuje.

"Nadam se da neće ovaj vjetar da utiče na to jer će on da potpiruju i raspiruje, ali gledajući gdje se nalazi ne bi trebalo da izazove nešto, ali nikada nije vjerovati", rekao je Spaso Rosić, komadir TVJ Trebinje.

Ovaj požar je napravio veliku ekološku štetu, ni ekonomske nisu mnogo manje. Izgorjele su velike površine šume i niskog rastinja, izgorjeli su i stubovi za električnu energiju, ali na svu sreću nema izgorjelih objekata. U gradskom Štabu za vanredne situacije zahvalni svima koji su učestvovali u gašenju.

"Veliko hvala Vladi Republike Srpske, Helikopterski servis nam je na raspolaganju i isto tako želio bih da odam priznanje hrabrim momcima vatrogasnih službi, Civilne zaštite i Centra za gazdovanje kršom", istakao je Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije Trebinje.

Trebinjska policija je utvrdila da je i ovaj požar izazvan ljudskim faktorom. Kako kažu lice inicijala D.S. iz naselja Banjevci zapalilo je vatru.

"Kriminalističkom obradom navedenog lica isto je u potpunosti priznalo izvršenje krivičnog djela i protiv istog će u narednom periodu biti dostavljem izvještaj o počinjenom KD izazivanje opšte opasnosti", naglasio je Bojan Dabić, načelnik Sektora kriminalističke policije PU Trebinje.

"Najbitnije u svemu ovome je to da do sada nismo imali ugroženih ljudskih života i to je prioritet i mi ćemo i dalje postupati onako kako nalažu propisi", istakao je Siniša Laketa, načenik PU Trebinje.

Iz policije upozoravaju da se vatra ne pali na otvorenom pogotovo u ovim vrelim danima. Ovaj požar izbio je u utorak u trebinjskom naselju Banjevci, vjetar i suša bili su dobri saveznici pa je vatra u proteklim danima zahvatila velike površine na brdima blizu Trebinja.