Trebinje: Potpisani ugovori o praksi

Najbolje znanje stiče se kroz praksu, baš na to su u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske stavili najveći akcenat. Do sada su potpisana 102 ugovora između 99 privrednih subjekata i 14 srednjih škola u Srpskoj. Trebinjski ugostitelji i trgovci đake su jedva dočekali pa je samo u ovom gradu potpisano čak 35 ugovora. Znanje ne štete da im prenesu, jer kažu sada su dobri radnici najpotrebniji.

"Mi trenutno imamo jednog učenika koji je završna godina ugostiteljskog smjera i jednog koji je prva godina mogu da vam kažu da oni pokazuju jedan zavidan stepen interesovanja, jednu pozitivnu saradnju, želju i volju da usvoje znanje vještine i navike ovog znata", kazao je Tripo Ćuk, ugostitelj.

"Mladi momci hoće da nauče ima i kuvara i konobara a mi ćemo da im omogućimo edukaciju. Ko hoće da nauči može i ako Bod da zdravlja da nastave ovaj posao iza nas", dodaje Ranko Brajić, konobar.

I đacima dobro, radije će kažu na praksu nego u učionicu. Osim sticanja dobrog znanja u ugovoru stoji da će dobiti i dnevnice. Tačnije poslodavci učenicima isplaćuju naknadu po satu provedenom na praksi koja ne može biti niža od 40% od cijene sata u nekom od zanimanja. Osim toga one koji se dobro pokažu nakon završene škole čeka siguran posao.

"Naučili smo praviti razne pite peciva pa i hljebove. Na praksi sam se dobro pokazala i tu sam sve većinom naučila. Pravim torte, sladolede, bajadere i baklavu sam tu prvi sama napravila. Poslije školovanja mi možemo da nađemo posao u ovoj struci jer mi smo obučeni za rad i tako imamo iskustva u ovom poslu", smatraju učenici.

Već sada se vidi da je dualni način obrazovanja pun pogodak. Zadovoljni svi, učenici, poslodavci a ponajviše profesori. I sami kažu na ovakav način se stvara dobar radnik.

"Kada nisu u školi onda ih angažuju da kod njih rade opet za određena novčana sredstva, da li je to vikendom da li je to praznicima da li je to za vrijeme raspsta. Tako da oni ugovorima odnosno sporazumima sa poslodavcima ne samo da stiču određenu praksu nego i imidž dobrog radnika koga će angažovati i mimo škole i mimo prakse", ističe Nedeljka Ilijić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.

Budući kuvari, konobari, poslastičari i pekari najtraženija su zanimanja na jugu Srspke, pa ovi trebinjski srednjoškolci već uveliko rade. Trebinjski poslodavci priznaju da su u problemu sa radnom snagom pa kažu da će na sve načine pokušati da zadrže mlade radnike.