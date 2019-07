Trebinje konačno dobija tržnicu. Najsrećniji prodavci kažu napokon će dobiti normalne uslove rada na prvom mjestu higijenu i krov nad glavom.

"Na prvom mjestu uslovi rada i higijena, značiće mnogo. Biće natkrivena neće biti prašine, kiše, vjetrova. Puno će to značiti za ljude koji rade na tržnici i za grad", kaže Jelena Jokišić, prodavač.

Meso, riba i mliječni proizvodi neće se prodavati pod otvorenim nebom. Prodavci kažu da su do sada mučili muke sa prašinom i visokim temperaturama. Ipak ima i nešto od čega strahuju.

"To treba rashlađivati velike su temperature, ima posla. Zato će tržnica dobro doći? Normalno to je trebalo i od ranije, sve što se gradi dobro dođe", kaže Zdravka Ružić, prodavač.

"Značiće dosta, samo ne znam još nismo sigurni kako će se plaćati koliko će biti. Bojimo se da ne bude previše plaćanja", kaže Lazar Radišić, prodavač.

Sada dan na trebinjskoj pijaci košta 8 maraka, koliko će biti u tržnici još niko ne zna. Zna se da je projekat značajan i da će koštati 630.000 maraka.

"To je projekat koji će služiti na ponos svima nama. To je projekat koji je značajan, mnogi ga komentarišu i ovako i onako ali je činjenica da te kule koje postoje su zaštićene i one ostaju i mi ćemo središnji dio prilagoditi tim kulama", kaže gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić.

Postojeći objekat je već srušen a gradnja novog počinje ovih dana. Nadležni kažu da će to biti moderan objekat koji će upotpuniti izgled i arhitekturu gradskog jezgra. Sve će začiniti dvije kule koje su pod zaštitom države.

Objekat trebinjske tržnice gradiće se između dvije čuvene kule. Projekat predviđa da na donjem spratu budu poslovni prostoro a iznad ugostiteljski objekat sa koga če se prostirati pogled na platane i pijacu.