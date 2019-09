Trebinje: Borba protiv ilegalno postavljenih bilborda

Specifična i jedinstvena arhitektura gradskog jezgra zaštitni je znak Trebinja. Ipak u zadnje vrijeme je nije lako sačuvati. Sve češće se na zidinama i fasadama pojavljuju nelegalno postavljene reklame pa čak i ogromni LED displeji.

LED displej većih dimenzija baš jutros je osvanuo u samom centru grada na Trebišnjici, odmah pored Sabornog hrama, Starog grada i spomenika Braniocima Trebinja. Burno su reagovali stanari ovog dijela grada pa je pune ruke posla imala i policija.

Displej je postavljen nelegalno, vlasnici nisu dobili niti jednu dozvolu. Gradska inspekcija je brzo reagovala i zapečatila radove, ali se nalogodavci nisu obazirali. Stanari okolnih zgrada zorom su se okupili da spriječe kako kažu ruglo u komšiluku. Pozvali su i policiju.

"Lice inicijala R.I. je ometalo policijske službenike u vršenju službene ranje. R.I. je pozvano u prostorije PU Trebinje radi davanja izjave na navedene okolnosti, nakon čega mu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja", kaže Vanja Antelj, portparol PU Trebinje.

ATV saznaje da je rad policije ometao Trebnjac Radoslav Ivanković, a displej je u vlasništvu firme Globtur iz Međugorja. Građani ogorčeni.

"•Mislim da nije lijepo za grad, u svakom slučaju trebalo bi naći negdje, naprimjer na mostu je OK rješenje.

•Meni se iskreno ovo ne sviđa jer ruši izgled ove zgrade. Ovo nam je sami centar grada, tu je i Stari grad.

•Treba ga skinuti, treba dozvola za sve što se radi u gradu jer ipak je ovo zajednica urbana", kažu građani Trebinja.

Najevća najezda nelegalnih reklama je na glavnoj ulici. Inspektori kažu da imaju pune ruke posla. Kazne za ova djela nisu male.

"Raspon kažni je od 1000 maraka za pravno lice do 5.000 maraka, plus za odgovorno lice od 100 do 500 maraka. Za fizička lica je raspon kazni od 500 do 1000 maraka. Bilo je i tih kažnjavanja ove godine", kaže Đorđe Miljanović, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Trebinja.

Inspektori upozoravaju da se za svaku reklamu mora dobiti dozvola. One velikih dimenzija i koje svijetle kao Las Vegas svoje mjesto u Trebinju neće imati jasni su u gradskom Odjeljenju za inspekcijske poslove.