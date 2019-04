"Totalni diktat" u Banjaluci: Provjera znanja iz ruskog jezika

Ako u Rusiji kažete za nekog da je vrijedan, to znači da je tvrdoglav, a ako u restoranu naručite pečenje, mogli biste da dobijete keks. To su samo neke od riječi koje se na ruskom i srpskom izgovaraju isto, ali imaju različito značenje.

Zato danas nije bilo lako Banjalučanima koji su radili "Totalni diktat", provjeru znanja iz ruskog jezika. Među njima je i Ranko koji ruski uči godinama.

"Šta je tebi najteže u ruskom jeziku? - Možda glagoli džvenja, to su glagoli kretanja kojih ima mnogo u ruskom i koji imaju razna značenja", kaže Ranko.

"Totalni diktat" nije bio problem za Sofiju, najmlađeg kandidata. Majka joj je Ruskinja, otac Srbin pa je sa Ruskim prilično dobra. Više muke joj zadaje srpska gramatika.

"Pa u srpskom mislim da je gramatika, a u ruskom jeziku mislim da je najteža punktacija, zarezi, tačke, dvije tačke. To je za mene najteže. Ruski učim kući, pošto mi je mama ruskinja. Ona me ponekad ispravi. Pričam inače kući ruski, pa me ponekad ispravi kad napravim neku grešku. Ili kad pomiješam srpski i ruski zajedno", kaže Sofija.

"Totalni diktat" je globalna akcija u kojoj, širom svijeta, ljudi mogu da provjere znanje ruskog jezika. Drugu godinu održava se i u Banjaluci, u centru "Ruski mir".

"Nažalost nemam ruskog jezika u školama, samo u gimnazijama. Tako da.. možda taj naš cilj je da ruski jezik dođe i u osnovne škole na neki način", kaže Natalija Milaković, rukovodilac Centra "Ruski mir".

''Totalni diktat'' su, prije 16 godina, pokrenuli studenti novosibirskog državnog univerzizeta. Svake godine, širom svijeta, na hiljade ljudi u toj akciji provjerava znanje ruskog jezika s ciljem njegove popularizacije.