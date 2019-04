Toplije vrijeme, ali i dalje oblačno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno i toplije vrijeme, a u toku noći se očekuje djelimično razvedravanje.

Jutro je promjenljivo oblačno, u većini krajeva suvo vrijeme, samo u Krajini i na istoku ponegdje pada slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana moguć je dnevni razvoj oblačnosti na sjeverozapadu, jugu i istoku.

Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, na planinama do osam stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.