Topić: Iduće godine očekujemo radove na dionici Vukosavlje - Brčko

Direktor Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić izjavio je da bi naredne godine mogli da počnu radovi na izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko, duge 33 kilometra.

Topić je rekao da je u toku usvajanje plana parcelacije za tu dionicu auto-puta, nakon čega slijedi eksproprijacija.

On je podsjetio da je Vlada na posljednjoj sjednici usvojila važnu odluku o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko, vrijedne 600 miliona KM.

"Dionica je duga 33 kilometra, odnosno do granice distrikta. Prvi korak je raspisivanje javnog poziva za finansiranje i izgradnju. To je poseban način javne nabavke. Ukupna cifra je 600 miliona KM. Potrebno je naglasiti da ovo nije samo cijena izgradnje, već i troškovi finansiranja“, rekao je Topić za "Glas Srpske".

Topić je objasnio da je sama izgradnja procijenjena na 480 miliona KM, dok su 120 miliona KM troškovi u koje se ubrajaju provizija, kamate i neke druge naknade.

Odlukom Vlade, tvrdi Topić, "Autoputevi" su dobili saglasnost za raspisivanje tendera, koje je pripremljen, ali se čeka da odluka postane pravosnažna, odnosno da bude objavljena u "Službenom glasniku".

"Čim to bude, objavićemo tender i biće rok od nekih 30 dana za pretkvalifikaciju. Sam postupak se sastoji iz tri faze. Prva je pretkvalifikacija, druga je kompetitivni dijalog sa pretkvalifikovanim kompanijama, a treća dostavljanje konačnih ponuda. Očekujemo da ćemo do kraja godine doći do finalizacije, eventualno i do mogućnosti izbora i dodjele ugovora", istakao je Topić.

Topić je najavio da za iduću sedmicu, odnosno sjednicu Vlade pripremaju istu odluku za drugu dionicu koja ide od Brčkog preko Bijeljine do Rače.

"Prije toga imamo i dio koridora Pet ce, koji je preostao da bude izgrađen u dužini od 35 kilometara od Tovire do Vukosavlja, i o tome pregovaramo. To su tri aktivnosti koje bi do kraja godine trebalo da definišu finansiranje ka Srbiji. Praktično, idemo u susret aktivnostima koje je Srbija već počela prošle godine, a to je izgradnja auto-puta Kuzmin-Rača i mosta preko Save u Rači", rekao je Topić.