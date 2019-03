Tihi ubica: U Srpskoj živi više od 56 hiljada dijabetičara

U Srpskoj od dijabetesa melitus ili šećerne bolesti boluje više od 56.000 ljudi, a žene obolijevaju u nešto malo većem procentu nego muškarci.

Pokazuju to podaci Instituta za javno zdravstvo RS, koji vodi i Registar za dijabetes melitus.

Zaključno sa 2016. godinom, od ukupno prijavljenih 56.016 ljudi koji žive sa ovom nezaraznom hroničnom bolešću, čak 31.193 ili 56 procenata su bile žene, dok je 24.823 ili 44 procenata muškaraca.

Šećerna bolest poznata je i pod nazivom “tihi ubica” posebno modernog doba, a karakteriše je to što su njeni simptomi često prikriveni i teško se uočavaju, i to najčešće onda kada je bolest već uznapredovala. Ona podrazumijeva hronično povišen nivo šećera u krvi, zbog poremećenog izlučivanja insulina, djelovanja insulina ili oboje.

Računa se da stres modernog doba utiče i na pojavu dijabetesa tipa dva, jer insulin reaguje na hormone stresa, nepravilnu ishranu i slično. Postoje i dokazi da psihološki stres doprinosi pogoršanju astme, te da kod osoba sa dijabetes melitusom tipa 2 često povećava nivo glukoze u krvi.

Trećina oboljelih u Srpskoj su osobe koje koje su prevalile 60. godinu života, pokazuje statistika.

"Najviše prijavljenih osoba oboljelih od šećerne bolesti nalazilo se u uzrasnoj grupi od 60 do 69 godina – 34,6 procenata, a potom u uzrasnim grupama od 70 do 79 godina – 25,7 procenata i od 50 do 59 godina života – 22,9 procenata", navodi se u Akcionom planu za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti u RS za period od 2019. do 2026. godine.

Po tom dokumentu, u 2016. godini u Republici Srpskoj je prijavljeno i ukupno 1.273 novooboljelih od dijabetes melitusa, što daje stopu incidence od 110 slučajeva na 100.000 stanovnika. Među novooboljelima je bilo više muškaraca – 52,1 procenata, u odnosu na žene – 47,9 procenata.