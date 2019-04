Teslić: Očekuje se zabrana saobraćaja u nekoliko ulica

U ulicama Karađorđeva, Krajiška, Omladinska, Petra Jokića i Braće Krstića očekuje se zabrana saobraćaja u subotu 20. aprila od 15 do 18 časova. U isto vrijeme biće obustavljen sabraćaj na dionici magistralnog puta M4 od Vrela do raskrsnice na Margiti, koji dijelom prolaz kroz industrijsku zonu. Sve to zbog Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banjaluka. U neki dijelovima grada saobraćaj će biti potpuno obustavljen.

"U dijelu ulice i Krajiškog korpusa od raskrsnice kod Pošte, pa do raskrsnice kod opštinske uprave u periodu od 8 do 20 časova biće potpuna zarana parkiranja i saobraćaja za motorna vozila. Teretni saobraćaj biće obustavljen kroz Karađorđevu ulicu i biće preusmjeren na alternativne pravce", kaže Igor Jovanović, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Teslić. Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banjaluka, čiji je cilj treće etape u Tesliću, ima veliki turistički značaj za promociju grada. Učestvuje 170 biciklista iz 20 zemalja. Zbog toga u opštinskoj Turističkoj organizaciji sugrađane mole za razumijevanje i strpljenje. "Mi apelujemo na sve građane na strpljenje ili ako imaju neke aktivnosti da obave rnaije jer će se u poslijepodnevnim časovima biti obustave. Naročito što računamo na veliki priliv naših sugrađana iz inostranstva. S obzirom da je i slava, veliki broj sugrađana slavi slavi i oni koji ih posjećuju, znači apelujemo na strpljenje", kaže Suzana Lipovčić, v.d. direktor Turističke organizacije opštine Teslić. Alternativni putni pravci su preko gradskog trga, ulica Aleksandra Rajkovića i ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića kojim će biti dozvoljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse, te nekategorisani put Lanara- Barići kojim se izlazi na ulicu Svetog Save.