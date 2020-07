Teslić: Jotanovići branili ogradu od opštinskih vlasti

Ispred porodične kuće Mare i Obrada Jotanovića u ulici Branka Markočevića u Tesliću danas se odigrala prava drama. Opštinska inspekcija došla je da ukloni ogradu, jer kako kažu, nalazi se na opštinskoj zemlji. Penzioneri su svoju ogradu i dvorište branili tijelom i suzama, te onemogućili izvršenje. Kažu, imaju svu dokumentaciju, zemljište je njihovo, a sve su, pa i spornu ogradu, izgradili još sedamdesetih godina.

"Evo imam ovdje papire i sve, i on je srčani bolesnik, a vidi šta rade sa nas. Gdje to ima, nema nigdje. Nemojte se sikirati, kako se neću sikirati, sav svoj život radila i vidi šta sada ja moram napustiti. (REZ) Šta vrijedi, ne vrijedi ništa kad su oni opštinari vidiš kakvi su. To nije na lijepe oči, oni su to samo za pare uradili, isjekli nama ogradu", kaže Mara Jotanović iz Teslića.

Obrad pojašnjava da je metalna ograda nedavno već isječena dok je sa suprugom bio u inostranstvu. Sumnja da je to uradio komšija, koji se i obraćao teslićkom načelniku za uklanjanje ograde.Podnio je krivičnu prijavu, potom privremeno podigao ogradu, a sada je inspekcija, kaže, došla da jeruši.

"To su siledžije koje hoće nekome za neki interes, a taj interes zna narod kakvi je. (REZ) Hoće meni da otme iz principa, da mi onesposobe kuću, ovo nije za upotrebu ako mi otmu", ističe Obrad Jotanović.

U opštinskoj inspekciji kažu, sve rade po zakonu i u ovom slučaju nema ništa sporno.

"Riječ je o dvije katarske čestice koje su u vlasništvu opštine, posjed je Jotanović, one su prije nekog vremena uzurpirane na nezakonit način. U pitanju je ulica i ovdje je jasna stvar", izjavio je Goran Jović, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom opštine Teslić.

Ništa ovdje nije jasno, odgovara Mladen Dolić, advokat porodice Jotanović. Tvrdi da opštinski organi u ovom slučaju postupaju nezakonito. U jednom trenutku, kaže, tvrde da je riječ o uzurpaciji zemljišta, u drugom o blokadi saobraćajnice, iako je jasno, poručuje Dolić, da se radi o interesu pojedinca koji je inicijator postupka.

"Ono što stvar čini još zamršenijom jeste da se ovdje zahtjev vodi na osnovu samo jednog privatnog dopisa koji je naslovljen na ruke teslićkog načelnika Milana Miličevića. Molba za hitno postupanje. Ja postavljam pitanje inspektoru na osnovu čega je uzeo ovaj predmet, po čijem nalogu radi, kako je utvrdio da je ova ograda na opštinskom zemljištu, da li je ovdje ikad bio vještak geodetske struke", dodaje Mladen Dolić, advokat porodice Jotanović.

Komšija Jotanovića, koji je danas sve posmatrao iz dvorišta svoje porodične kuće, pred kameru nije htio. Jotanovići poručuju da će svoje dvorište i ogradu porodične kuće, ako treba, braniti i životima. Kažu, samo traže da se poštuje slovo zakona.