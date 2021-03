Tanjinu trajnu šminku onkološke pacijentice plaćaju samo osmijehom

Na vratima salona dočekuje nas domaćinski, sa širokim osmijehom. I pozdravlja na svoj jedinstven i neposredan način. To se ne uči, mada Tanja Tramošljanin, permanent mejkap artist i vlasnica kozmetičkog salona, studija trajne šminke (Permanent & Make- up studio by Tanja), priča da taj pogled na svijet, duguje jednoj posebnoj ženi, svojoj baba Savi, čije životne mudrosti i danas često ponavlja.

Poslom po kojem je postala prepoznatljiva bavi se oko šest godina, a njen pečat, posebno u obrvama s ponosnom na licu nose brojne Prijedorčanke. I među njima i onkološke pacijentice kojim Tanja ovaj kozmetički tretman poklanja uz moto da se ovaj tretman može platiti i osmijehom. – U svijetu je to baš zaživjelo, "plati s osmijehom". Odlučila sam da to radim u Prijedoru. To je bila spontana odluka, nakon što mi je na tretman iscrtavanja obrva došla žena koja je bila onkološka pacijentica. To se i prepozna, drugačija je dlaka, drugačije je sve. I kroz priču saznam zbog čega su izgubljene obrve, zbog čega su i te koje su narasle, "divlje". Tako da nemam srca da to naplatim. Nemam srca, jer to je stvarno potreba, to nije hir – priča s puno emocija Tanja. Emotivnu priču krase obično i trajna prijateljstva između Tanje i onih kojim je poklonila neki lijep detalj na licu.

Obraduje se kad ih ponovo vidi i to su emotivno neprocjenjivi susreti.- I tu se stvore neka nova prijateljstva. I negdje uvijek stoji to neko razmišljanje poslije o njima i obavezno pitanja "šta je s njima?", "nisu mi došle?zašto nisu?" Ili kad dođu onda se obje obradujemo, dijelom i zbog tog da one i dalje drže do sebe… To su baš jake emocije, nerijetko suze radosnice, ali i suze oduševljenja, pa i nevjerovanja. Jer vratiti ženi, koja je izgubila kosu, obrve, trepavice, a to je ogroman stres i udar na pojam ženske ljepote, vjeru u ljepotu i to neko samopouzdanje u sebe je neporocjenjivo. To nema cijenu - kaže ova Prijedorčanka. Po struci je sanitarni inženjer, u šali kaže bez posla, ali zato vrstan zanatlija. Ni jednu priliku za edukacijom ne propušta, jer trendovi se mijenjaju, pa valja uvijek učiti, a nedavno je bila i u Istanbulu. Povod sjajan, direktno učešće na Svjetskom takmičenju permanentne, trajne šminke. Ulaznica za ovo takmičenje bilo je zlato koje je Tanja, u organizaciji Svjetske organizacije za trajnu šminku, osvojila na regionalnom takmičenju u Beogradu.

- Tu sam uzela zlato, iz kategorije sjenčenog ajlajnera. Bile su tu četiri kategorije, puder obrve, iscrtavanje japansko, sjenčeni ajlajner i trajna šminka usana. Nas četiri smo s osvojenim prvim mjestom imali direktni plasman na svjetskom takmičenju koje je održano u Istanbulu - kaže Tanja.

Ona je i dio tima koji je svojevremeno organizovao i mejkover za jednu Prijedorčanku tokom kojeg su njen studio, stomatološka ordinacija dr Čoprka i frizerski salon „DiG“ poklonili stomatološke usluge, trajnu šminku i frizuru. U toj zajedničkoj saradnji u međuvremenu je bilo još sličnih poklona, a sve pod motom izađite iz studija sa širokim osmijehom i sjajem u očima. Bitno je ljude usrećiti i stvoriti tu neku obostranu emociju koja i jednim i drugim znači mnogo, poručuje Tanja.

