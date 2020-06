Talić: Republici Srpskoj neophodno osnivanje naučno istraživačkog Instituta

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Zoran Talić sastao se danas sa Rektorom banjalučkog Univerziteta Radoslavom Gajaninom, gdje mu je predložio da je neophodno osnivanje naučnog Instituta u Banjaluci kao jedne od mjera za prevazilaženje post koronarnog perioda, a radi ublažavanja ekonomske krize u Banjaluci i Republici Srpskoj.

On ističe da bi Institut bio u službi akademske zajednice, privrede i društva u cijelini.

„Tim potezom napravili bi jedan kvalitetan most da brže sinergišemo i uvežemo „domaću“ pamet, obrazovanje i privredu sa dijasporom. Uvezivanjem svih ljudi iz inostranstva, ljudi koji su u ozbiljnim sistemima, adminstrativnim, naučnim pa i privrednim ostvario bi se prenos znanja, a samim tim i prenos kapitala. To bi bila jedna poveznica u kojoj mi mora da budemo inicijatori. Jaz koji se stvara u odnosu na nas i svjetske tokove je jedino moguće premostiti kroz nauku i obrazovanje. To su naše šanse i prilike gdje bi naučni Institut bio kvalitetan most i spona izmedju Banjaluke odnosno Republike Srpske i inostranstva“ rekao je Talić.

Na sastanku, Gajanin je upoznao Talića sa aktivnostima i radom Univerziteta, gdje je istakao da Univerzitet i grada Banjaluka imaju izuzetnu saradnju.

On je dodao da je opredjeljenje Univerziteta da pored postojećeg ostvare i dodatna ulaganja u nauku gdje je izdvojio stimulisanje za domaće naučnike prilikom objavljivanja svojih radova u svjetskim naučnim časopisima.

Takodje, napomenuo je i nekoliko projektnih aktivnosti koje su aplicirali prema gradu.

„U sklopu zaštićenog područja Univerzitetski grad pokrenuli smo inicijativu izgradnje edukativnog centra za predškolsko vaspitanje u okviru kojeg će biti smješten vrtić. Navedeni vrtić bi služio kao nastavna baza za edukaciju studenata Studijskog programa predškolsko vaspitanje i obrazovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, te dnevni boravak djece predškolskog uzrasta čiji su roditelji zaposleni na Univerzitetu, ali i za smještaj djece iz grada, prvenstveno naselja Novi Borik“ rekao je Gajanin.

Održivo korišćenje genetičkih resursa osigurava njihov opstanak

Prilikom posjete Univerzitetu predsjednik gradskog parlamenta Zoran Talić obišao je i Instituta za genetičke resurse Republike Srpske gdje je razgovarao sa direktorom Instituta Marinom Antić.

On je napomenuo da je Republika Srpska na međunarodnom nivou prepoznata kao zemlja koja vodi računa o svojim genetičkim resursima zahvaljujući naporima i ostvarenim rezultatima Instituta za genetičke resurse.

Direktor Instituta Marina Antić naglasila je da očuvanje i održivo korišćenje reprodukcione osnove i tehničkih resursa predstavlja važan dio strategije održivosti i razvoja svakog društva i države.

„Genetički resursi nisu značajni samo u pogledu obezbjeđivanja hrane, lijekova i drugih prizvoda za ljudsku populaciju, nego predstavljaju i kulturološko i istorijsko nasljeđe ukupnog ljudskog roda, kao i suštinsku vrijednost same prirode. Institut Univerziteta za genetičke resurse u Banjaluci jedina je institucija u regionu koja je svoju sigurnosnu sjemensku kolekciju deponovala u Globalni trezor sjemena u Norveškom gradu Svalbardu“ napomenula je Antić.