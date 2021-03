TAKSISTA HEROJ SPASAO ŽENU: Detalji slučaja o kome bruji Srpska - pravio se da je prolaznik, pa je povukao sa ograde mosta

Policijskoj stanici u Modriči juče popodne obratio se taksista Petar. S. iz Modriče i prijavio da je odvezao stariju ženu do ulice Riste Mikičića u Modriči koja je nakon što je platila uslugu prevoza izjavila da je upravo imala posljednju vožnju.

Kako smo nezvanično saznali taksista je ženu dovezao do tržnog centra „Bingo“.Kada je platila ona se uputila prema starom mostu na rijeci Bosni i on je odmah posumnjao da ona želi izvršiti samoubistvo.

- Po prijavi su odmah postupili policijski službenici Policijske stanice Modriča koji su u navedenoj ulici zatekli P.S. kako ne dozvoljava nepoznatoj ženskoj osobi da dođe do ograde mosta. Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o licu P.M (64) iz Modriče koju je na licu mjesta preuzeo medicinski tim Službe hitne pomoći - rekla nam je Dragana Kerkez, portparol Policijske uprave Doboj.

Taksista Petar S. ne želi da priča za medije o tom slučaju ali smo ipak saznali neke detalje tog događaja od jednog Modričanina.

- Taksista je ženi naplatio 4 marke za prevoz do Binga, a ona mu je dala pet maraka i rekla "svakao mi je to posljednja vožnja".To mu je bilo čudno i on je nju pratio jer je primijetio da ide prema starom mostu na Bosni. Ona je bila već zakoračila jednom nogom preko ograde mosta da skoči ali je taksista glumio slučajnog prolaznika i kad je došao do nje uhvatio je i prevukao na most. Tako je držao na mostu dok nije došla policija - priča naš sagovornik koji takođe želi da ostane anoniman.

Takođe i iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Modriča nisu željeli ništa reći o ovom slučaju. Evidentno je da se radi o bolesnoj osobi jer joj je ukazana neophodna ljekarska pomoć.

Ovim činom i blagovremenom rekacijom taksite Petra.S. spašen je još jedan ljudski život i na tu činjenicu taksita treba da bude ponosan.

(Novosti)