Takmičenje inovatora se nastavlja

Nakon prvog takmičenja "Vispak Innovation challenge", kompanije koje su pod krovom AS Grupacije nastavljaju rad sa mladim ljudima koji su spremni za stvarne poslovne izazove. Ako ste mladi, inovativni, volite timski rad i takmičarskog ste duha, ovog puta kompanija AS d.o.o. iz Jelaha za vas ima posebne izazove.

"AS Innovation challenge" je takmičenje koje za cilj ima dati priliku mladim ljudima da svojim idejama i kretivnošću riješe stvarne poslovne slučajeve i na taj način ostvare mogućnost dodatnih edukacija, pripravničkog angažmana i osvajanja vrijednih novčanih nagrada.

"Svjesni činjenice da u BiH ima veliki broj talentovanih i vrijednih mladih ljudi koji nemaju priliku da iskažu svoje znanje i mogućnosti, odlučili smo im ponuditi pravi izazov i pokazati im kako je danas moguće raditi u savremenom radnom okruženju. U saradnji sa Munja Inkubatorom i najvećom info platformom za mlade u BiH - Hocu.ba. pozivamo sve mlade inovatore od 18 do 25 godina koji će nam ponuditi rješenje za dva poslovna izazova i na taj način dobiti priliku za osvajanje vrijednih novčanih nagrada. Naš cilj je motivisati ih da se uključe u rad sa stručnim mentorima naše kompanije i da svojim aktivnim angažmanom doprinesu rješavanju velikih izazova", istakao je Armin Hrvić, direktor kompanije AS d.o.o. iz Jelaha.



AS tim je za ovo takmičenje odabrao dva poslovna izazova: Kent slani štapići - digitalna kampanja i Master petit keks – strategija diferencijacije u odnosu na konkurente.

Sve što je potrebno jeste uraditi koncept inovacije ili odgovora na izazov na osnovu smjernica koje su zadane u upustvu, a koje možete pronaći na web stranici www.challenge.asgroup.ba, te snimiti kratki video koji prezentuje ideju, postaviti ga na youtube i u konceptu ostaviti link istog.

Ukoliko imate od 18 do 25 godina, te želite praktično iskustvo koje će biti značajna referenca u vašim karijerama, volite izazove i proaktivni ste onda je ovo takmičenje pravi izbor za vas.

Vaš zadatak je da okupite tim od tri osobe, odaberete slučaj i ponudite koncept na izazove u smjeru inovativnog djelovanja. Prijave i slanje rješenja možete vršiti do 28.11.2018. godine.

Nakon toga slijedi finale 07. i 08. 12. u kompaniji AS d.o.o. u Jelahu gdje će osam odabranih timova usmeno prezentovati svoje ideje.

Tri najbolja rješenja poslovnih slučajeva kompanija AS d.o.o. Jelah nagrađuje novčanim nagradama u vrijednosti od:

1. mjesto – 1.500 KM

2. mjesto – 1.000 KM

3. mjesto – 500 KM

Sve informacije možete dobiti na mail challenge@as-jelah.com.ba ili putem web stranice www.challenge.asgroup.ba