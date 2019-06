Ukoliko samo jedna svinja u Republici Srpskoj oboli od afričke kuge, našu proizvodnju čekaju crni dani, poručuju zabrinuti uzgajivači. Jedna od najopasnijih svinjskih bolesti pojavila se u Mađarskoj i Rumuniji, pa su na dodatnom oprezu. Potrebno je raditi na dezinfekciji i ograničiti kretanje po farmama.

"Ukoliko bi došlo do pojave afričke svinjske kuge, to je virus, došlo bi do ogromnog, brzog širenja te bolesti. Pogotovo jer može da se prenosi pomijama, samim dodirom, obućom. Taj virus je postojan čak i na minusu, ako se drži u zamrznutom mesu," kaže Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske.

Za afričku svinjsku kugu nema lijeka. Na ljude ne može da se prenese, ali je za svinje fatalna u roku od tri do pet dana. Ako dođe do zaraze, predviđena je eutanazija nad svim svinjama u krugu od pet do osam kilometara. Nakon toga slijedi dezinfekcija, odmor objekta, pa tek onda ponovno korištenje. Potencijalne ekonomske štete su ogromne.

"U ovom momentu je najvažnije poručiti proizvođačima da aktivnim nadzorom i prijavom sumnje na oboljenje kod svakog iznenadnog uginuća treba uzorke dostaviti u laboratoriju, da se isključi prisustvo virusa. I ako se pojavi na određenom području, službe i inspekcija mogu adekvatno da reaguju da se bolest ne proširi dalje," rekao je Željko Sladojević, direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan".

Na posljednjoj sjednici, Vlada je donijela program monitoringa svinjske kuge koji, od sledeće sedmice, podrazumijeva praćenje bolesti u regionu, nadzor nad velikim farmama svinja i kontrolu pograničnih područja. Osim toga, prati se i kretanje populacije divljih svinja.

"Sondiramo, odnosno kontrolišemo populaciju divljih svinja, u saradnji sa Lovačkim savezom Republike Srpske, da se izvrši odstrijel određene populacije divljih svinja na tačno određenoj teritoriji. Gdje bismo izanalizirali da li je postojao kontakt, da li ima virusa," pojašnjava Dragan Knežević, pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo.

Koliko je afrička svinjska kuga opasna, najbolje govori primjer Kine, najvećeg svjetskog proizvođača svinjetine, gdje se virus pojavio prošlog avgusta. Ove godine mogli bi da ostanu bez 200 miliona svinja - nešto manje od ukupnog broja svinja u Evropi i SAD-u.