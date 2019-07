Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je danas u Bratuncu da svijet nisu interesovale srpske žrtve u periodu kada je ratna sreća bila naklonjena muslimanima.

Savčić ističe da ne može 3.500 Srba u srednjem Podrinju da bude ubijeno, a da niko za to ne odgovara, jer to dodaje "so na ranu" i vrijeđa srpski narod.

"Tokom 1992. godine, od prvih srpskih žrtava 20. aprila na izlazu iz Srebrenice prema Bratuncu, pa do januara 1993. godine i zločina u Kravici i Skelanima, uglavnom su bile u pitanju srpske civilne žrtve, koje su bile ogromne", rekao je Savčić novinarima u Bratuncu, gdje je prisustvovao obilježavanju 27 godina od stradanja Srba u srednjem Podrinju.

On ističe da se zulum više nije mogao trpiti i da je Vojska Republike Srpske morala da preduzmet ofanzivnu operaciju, oslobodi srpske teritorije i sela i porazi muslimanske snage.

Savčić podsjeća da se, kao i obično, međunarodna zajednica tada stavila u zaštitu muslimanskih snaga i u maju 1993. godine donijela Rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN kojom su Srebrenica i Žepa proglašeni zaštićenim zonama.

On napominje da to nisu ostale demilitarizovane zone, kako je bilo predviđeno, jer su iz Srebrenice vršeni napadi.

"Ono što je najtragičnije i zbog čega se moramo okupljati jeste opomena i podsjećanje odgovornih i nadležnih da se moraju procesuirati počinioci zločina nad srpskim narodom", poručio je Savčić.

On kaže da će, dok pravda ne bude zadovoljena, uvijek postojati razlog za suočavanje sa drugom stranom po pitanju istine o ratnim događajima u ovom kraju.