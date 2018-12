Svečano proslavljen Božić u porodici Najman

Svečano, uz porodicu i prijatelje, Najmani proslavljaju Božić. Zora i Eduard, uz sinove Iliju i Ivana, u teslićkom naselju Stenjak, dočekuju goste.



Za njih je Božić, pričaju, praznik radosti, sreće, ljubavi i mira. Pripremili su bogatu prazničnu trpezu. Kada gosti stignu u njihov porodični dom sve mora biti baš kako treba.

"Prelijepo, srećni smo, imamo puno komšija dolaze, moja familija, sestre, rođaci, mama mi je bila", istakla je Zora Najman.

"Proslavlja se kao svugdje, dosta gostiju. Bude nas po 30-40 jedan dan, pa drugi, bude dosta gostiju. U radosti sa prijateljima i rodbinom", naglasio je Eduard Najman.

Prazničnoj trpezi prethodila je ponoćka, a potom i božićna misa u crkvi Svetog Josipa u Tesliću. Katolički vijernici došli su da dočekaju i proslave Isusovo rođenje.

"Krist je upravo donio mir. Da je donio mir svjedoči rođenje u Betlehemu u jaslicama. On je bio položen u jaslicama, bio je nemoćan, a to znači da želi čovjeku pružiti primjer kako treba biti ponizan. Kako treba znati vrednovati sve što je u svijetu, počevši od Boga koji je sve stvorio, pa onda do čovjeka", istakao je Ivan Ravlić, župnik.

Župa Teslić najvećaje župa Hrvata u Srpskoj, priča župnik Ivan Ravlić. Na području Teslića oko 450 katoličkih vijernika proslavlja Božić.