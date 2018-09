Sve spremno za ustoličenje vladike Grigorija

Ako je ljudima u Hercegovini vladika toliko značio, sigurno će i nama jer smo vidjeli šta je sve tamo učinio za vjerujući narod i crkvu. Tako priča sveštenstvo hrama Svetoga Save u kome će, sutra, vladika Grigorije biti ustoličen za četvrtog episkopa frankfurtskog i sve Njemačke.

Sve je spremno za veliki događaj koji je, kažu, pun simbolike.

"49 godina se navršava ove godine, ako Bog da zamalo, sljedeće godine 50 godina, kako eparhija srpske crkve postoji ovdje u zapadnoj Evropi i prvo mjesto u Njemačkoj, tj par godina poslije Londona, gdje je prvi episkop ustoličen, sjedište je iz Londona prebačeno u Dizeldorf i to je bio episkop Lavrentije koji će i ustoličiti novoizabranog episkopa Grigorija", kaže Aleksandar Perković, sveštenik.

Jedva čekamo, pričaju Srbi iz Dizeldorfa koji danima pomažu sveštenstvu u pripremama za ustoličenje bivšeg episkopa zahumsko hercegovačkog. Čuli smo o Grigoriju sve najbolje i kad smo saznali da nam dolazi, vjerujte, svi su rekli hvala Bogu, kaže Duško Perić.

Više od dvije decenije živi u Dizeldorfu, pokrenuo je i vlastiti biznis, a mnogo je aktivan i u crkvenoj opštini. Sve je, priča, posljednjih mjesec dana podređeno sutrašnjem danu.

"Mislim da će to biti osvježenje i ta odluka vladike novoimenovanog za Njemačku, njegova odluka da mu sjedište bude u Dizeldorfu je svakako pojačala sva ta naša pozitivna razmišljanja i naše nade da će ova eprahija dobiti pravog dobrog zdravog domaćina", rekao je Duško Perić iz Dizeldorfa.

"Za nas je velika čast da će vladika Grigorije biti u napšim prostorijama. Mi smo sa našim Moravcem, to je KUD, bili u Hercegovini 2014. i velika nam je čast da ga dočekujemo ove godine", ističe Milan Vidaković iz Duisburga.

O novom vladici sve najbolje pričaju i u Predstavništvu Republike Srpske u Štutgartu. Pozivaju vjernike da u što većem broju sutra budu u Dizeldorfu.

"Pratili smo dosadašnji rad našeg vladike u Hercegovini tako da nam je poznato da je on čovjek koji je znao i zna da okupi naš narod. Samim tim što je to uradio dolje ni ovdje mu neće biti ništa teže da to uradi. Ovdje je naš narod dosta vezan za našu crkvu", rekao je Mićo Ćetković, šef Predstavništva RS u Štutgartu.

U eparhiji koju preuzima vladika Grigorije ima oko 20 hiljada Srba. Dočekuju ga sa velikom radošću. Na ustoličenje stižu i brojni vjernici iz Republike Srpske i Srbije.