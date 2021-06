Sve čestitke: Srećni par iz Mostara osvojio 250.000 KM na JACKPOT-u

Srećka JACKPOT, inače najpopularnija srećka među igračima, bračnom paru iz Mostara donijela je nevjerovatan dobitak od četvrt miliona konvertibilnih maraka. Na samoj srećki postoje razni simboli koji donose određene dobitke ali ovog puta simbol leptira je bračnom paru iz Mostara donio najveći dobitak koji se može ostvariti u ovoj igri, te je zasigurno opravdao mnoga vjerovanja da je upravo leptir simbol porodične sreće i zadovoljstva. Sretna srećka kupljena je u ponedjeljak 14. juna u Mostaru, na uplatno-prodajnom mjestu Lutrije BiH - Musala, u ulici Ose Grebe bb.

Sretni dobitnici nisu mnogo čekali na isplatu pa su već sutradan, tačnije 15. juna, došli u direkciju Lutrije BiH kako bi naplatili ovaj nevjerovatni dobitak.

"Mi još ne možemo da vjerujemo da smo osvojili ovoliko novca. Imamo običaj ponekad kupiti i ogrebati srećku i često smo dobijali manje iznose . Ovog puta smo kupili dvije srećke JACKPOT i nismo ih odmah grebali, već kad smo došli kući. Supruga je grebala i upoređivala dobitne simbole i moguće iznose dobitaka. U jednom momentu surpuga me zove i govori mi da smo osvojili 250 KM ali ja do kraja ogrebem polje za grebanje i pojave se još tri nule i kažem joj da smo osvojili 250.000 KM. Odmah smo otišli do najbližeg uplatnog mjesta Lutrije BiH da provjerimo da li je to zaista taj dobitak, i dobili smo potvrdan odgovor", ispričao je vidno uzbuđen srećni dobitnik.

Dobitnik je naglasio da ima dvoje djece i četvero unučadi te da će sav novac ravnomjerno raspodijeliti i podijeliti svojim unučadima.

Iz Odjela za odnose s javnošću Lutrije BiH dobili smo potvrdu da je ostvaren navedeni dobitak.

"Tačno je da je bračni par iz Mostara osvojio 250.000 KM i posebno nam je drago što je otišao u ruke penzionerima, i to baš u ovim turbulentnim i relativno izazovnim vremenima. Naša misija, između ostalog, jeste usrećiti igrače i promijeniti im život u pozitivnom smislu, te je ovo primjer zbog čega i postojimo. Moramo naglasiti da je dobitnicima isplaćen iznos umanjen za deset posto poreza na dobitak, tako da pored bračnog para koji je osvojio dobitak, koristi ima i grad Mostar koji će inkasirati 25.000 KM, koliko i iznosi porez na ovaj dobitak", saopštili su iz Lutrije BiH.

(Radio Sarajevo)