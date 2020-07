Sutrašnja prognoza vas neće obradovati: Poznato kakvo nas vrijeme očekuje

Svježije vrijeme očekuje sutra Republiku Srpsku i Federaciju BiH sa dnevnom temperaturom vazduha do 30 stepeni.

Ujutru će biti promjenjivo do pretežno oblačno sa slabom kišom na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se razvedravanje, a poneki pljusak moguć je na jugoistoku u visokoj i na jugu u niskoj Hercegovini.

Poslije podne biće sunčano i ugodno toplo, na istoku promjenjivo sa sunčanim intervalima.

Јutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 20, u planinama od osam stepeni, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura.

Prema prognozi Fedralnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Mostar je sa 36 stepeni bio najtoplije danas u 14.00 časova, dok je samo 18 izmjereno na Bjelašnici.

Na Čemernu su izmjerena 23 stepena, na Han Pijesku 25, u Kalinoviku, na Ivan Sedlu i na Mrakovici 27, na Sokocu 29, u Zvorniku, Bihaću, Mrkonjić Gradu, Sanskom Mostu, Srebrenici, Gradačcu i Neumu 31, u Bileći, Doboju, Prijedoru, Tuzli, Ribniku i Srpcu 32, u Bijeljini, Sarajevu, Rudom, Trebinju i Foči 33, a u Banjaluci, Širokom Brijegu, Zenici i Višegradu 34 stepena Celzijusova.