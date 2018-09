Sutra zahlađenje i naoblačenje sa kišom i grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje svježije vrijeme sa kišom i grmljavinom, a dnevna temperatura vazduha biće do 25 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro sa malo oblaka, dok se na krajnjem sjeveru očekuje naoblačenje i zahlađenje uz kišu, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Ova oblačnost sa kišom praćena grmljavinom uz pad temperature do sredine dana zahvatiće sve krajeve, osim krajnjeg juga Hercegovine, gdje se kiša očekuje kasnije popodne.

Padavine će slabiti i prestati u drugom dijelu dana, najprije na sjeveru, a do večeri i u ostalim krajevima uz smanjenje oblačnosti, dok se tokom noći očekuje razvedravanje.

Federalni hidrometeorološki zavod saopštio je da će vjetar ujutro i prije podne biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Posavini, Krajini i na sjeveroistoku sa jakim udarima, a u ostatku dana slab promjenjivog smjera. U Hercegovini veći dio dana umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 19, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Prema večeri temperatura od 10 do 15, u planinama od osam stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je sunčano i prijatno toplo uz malu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 14, Čemerno, Krupa na Uni, Bihać 21, Han Pijesak, Novi Grad, Srbac, Sanski Most 22, Banjaluka, Gradačac 23, Kalinovik, Srebrenica, Brčko, Ivan Sedlo, Srebrenica 24, Sokolac, Gacko, Nevesinje, Ribnik, Bijeljina, Doboj, Sokolac 25, Mrkonjić Grad, Zvornik, Bugojno, Livno, Tuzla 26, Šipovo 27, Sarajevo, Trebinje Bileća, Rudo, Foča 28, Višegrad 29, Mostar 31 stepen Celzijusov.

U utorak, 25. septembra, jutro će biti pretežno vedro i hladno uz malu ili umjerenu oblačnost u istočnim krajevima. Tokom dana sunčano i svježe za ovo doba godine sa malo oblaka.

Jutarnja temperatura od tri do osam, na jugu 11, a na planima minus jedan, a najviša dnevna od 12 do 17, na planinama od sedam, a na jugu do 22 stepena Celzijusova.

U srijedu, 26. septembra, jutro će biti vedro i hladno. Tokom dana pretežno sunčano uz malu, a popodne i umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od dva do šest, na jugu devet, na planinama minus tri, a najviša dnevna od 13 do 19, na planinama deset, a na jugu do 25 stepena Celzijusova.

U četvrtak, 27. septembra, jutro će biti vedro i hladno, uz malu ili umjerenu oblačnost u zapadnim krajevima. Tokom dana sunčano i malo toplije uz umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana.

Jutarnja temperatura od dva do pet, na jugu devet stepeni, u planinama do minus dva, a najviša dnevna temperatura od 17 do 22, u planinama od 11, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.