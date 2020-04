Sutra u BiH kiša i snijeg

U BiH sutra se očekuje kiša na sjeveru i jugu, u centralnim krajevima i na planinama sa slabim snijegom, uz značajan pad temperature.

Ujutro će biti oblačno u svim predjelima, sa slabom kišom na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana padavine se šire i na ostale krajeve, pa će na sjeveru i jugu padati kiša, a u centralnim krajevima i višim predjelima moguć je i slab snijeg.

Krajem dana prestanak padavina, tokom noći razvedravanje.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, na jugu Hercegovine umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od dva do osam, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 15 Celzijusovih stepeni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14 časova: Gacko 16, Nevesinje i Han Pijesak 17, Sokolac 18, Bileća i Trebinje 20, Višegrad i Srebrenica 23, Bijeljina i Prijedor 25, Banjaluka i Novi Grad 26, te Doboj 27 Celzijusovih stepeni.