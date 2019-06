Sutra temperatura do 33 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, uz manju lokalnu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu vazduha do 33 stepena Celzijusova.

Jutro će biti pretežno vedro, ponegdje uz riječne tokove sa maglom ili niskom oblačnošću, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Jutarnja temperatura od 15 do 22, na planinama do 13, a najviša dnevna od 26 do 33, na planinama 22 stepena Celzijusova.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je sunčano uz manju lokalnu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, na planinama pojačan sjeverni i sjeveroistočni.