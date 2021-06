Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će u većini predjela biti umjereno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama, te uz planinske prevoje i vrhove moguća je prolazna magla ili niski oblaci, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog i jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, a najviša dnevna od 22 do 27, na sjeveru, sjeveroistoku i jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam stepeni, Čemerno 13, Sokolac, Han Pijesak 15, Gacko 16, Kalinovik, Sarajevo 18, Mrkonjić Grad, Drinić, Višegrad 19, Nevesinje, Srebrenica 20, Mrakovica 21, Zvornik, Trebinje, Bileća 22, Novi Grad 23, Mostar 24, Doboj, Banjaluka 25, Bijeljina, Prijedor, Srbac 26 stepeni Celzijusovih.