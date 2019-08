Sutra naveče stiže osvježenje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i veoma toplo, dok su popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom.

Ujutro će biti vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u zapadnim i sjevernim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Popodne se lokalni pljuskovi očekuju mjestimično u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima uz mogućnost grada, dok će u noći na srijedu kiša padati u većini krajeva.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 17 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 27 do 34, na jugu oko 38 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, u Hercegovini prije podne jugo, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 20, Han Pijesak 30, Ivan sedlo 31, Gacko 32, Sokolac i Bugojno 33, Srebrenica, Nevesinje, Bihać i Mrkonjić Grad 34, Bileća, Zvornik, Prijedor, Brčko, Neum i Rudo 35, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Sarajevo, Tuzla i Foča 36, Višegrad i Trebinje 37, te Mostar 39 stepeni Celzijusovih.