Sutra nas očekuje zahlađenje, temperatura i do 14°C niža nego danas

Ujutru i prijepodne oblačno sa slabim padavinama susnježice i snijega, na jugu suvo. Tokom dana se zadržava oblačno, mjestimično sa slabim padavinama, uglavnom na zapadu, centralnim predjelima i istoku.

Uticaj hladnog fronta sa sjeverozapada, do kraja dana uz priticanje znatno hladnijeg vazduha, tako da će već u noći biti oblačno sa padavinama, prvo kiše, zatim susnježice i snijega. Ujutru i prijepodne oblačno sa slabim padavinama susnježice i snijega, na jugu suvo. Tokom dana se zadržava oblačno, mjestimično sa slabim padavinama, uglavnom na sjeverozapadu, zapadu, centralnim predjelima i istoku. Najmanje će padavina biti na jugozapadu i jugu. Popodne i uveče na zapadu i u centralnom pojasu će padati slab snijeg. Na sjeveroistoku i jugu pretežno suvo. Biće svježije u centralnom planinskom pojasu hladno s negativnom temperaturom, a u noći na ponedjeljak i veoma hladno. Vjetar slab do umjeren severni, na jugu umerena do jaka bura . Minimalna temperatura vazduha od 2°C do 6°C, na jugu do 9°C, na planinama od -2°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4°C do 9°C, na jugu do 15°C, u planinama od -1°C. Popodne pad temperature, a u noći na ponedjeljak i izraženiji pad temperature.

Prognoza vremena za Banjaluku, 22.03.2020.

Tokom noći i ujutru oblačno sa kišom, u višim predelima grada moguća susnežica i sneg. Tokom prepodneva i dana promenljivo oblačno sa povremenim padavinama ali i sa suvim periodima, uz postepeno zahlađenje. Poslepodne i uveče slično vreme. Vjetar slab do umjeren severni. Minimalna temperatura vazduha oko 3°C. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 7°C.