Sunčano i prijatno toplo VLOG

U Republici Srpskoj danas će biti sunčano i toplije vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

Jutro je prohladno i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana biće prijatno toplo i stabilno vrijeme. Duvaće slab do umjeren istočni vjetar, a u Hercegovini umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura u 8.00 časova: Bjelašnica nula, Sokolac dva, Han Pijesak tri, Srebrenica, Mrkonjić Grad i Tuzla četiri, Krupa na Uni, Banjaluka, Bihać, Bugojno, Ivan-sedlo i Sarajevo pet, Bijeljina, Brčko, Novi Grad, Doboj i Sanski Most šest, Grude, Jajce, Livno, Prijedor, Prijedor i Zvornik sedam, Zenica i Bileća osam, Foča, Nevesinje, Višegrad i Gacko devet, Gradačac 10, Stolac 14, Trebinje 16, te Mostar 18 stepeni Celzijusovih.