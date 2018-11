Sunčano, ali svježije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost i malo svježije.

Jutro je oblačno u centralnim i istočnim krajevima, oko rijeka i po kotlinama ima magle, a u Hercegovini i na sjeveru vedro sa malo oblaka.

Kasno popodne umjereno naoblačenje u većini krajeva, a u Hercegovini u večernjim časovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura od sedam do 13, na jugu do 17, a na planinama oblačno i do pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.