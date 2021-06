Sukob majke poginulog borca i Milana Miličevića

Došli smo na parastos svom sinu i drugim poginulim borcima iz Pribinića, a tamo je mog supruga i mene ponizio Milan Miličević, načelnik Teslića.

Ovo tvrdi majka poginulog borca Milena Miladić. Poniženje je došlo, kaže, pred sam početak parastosa, nakon što je rekla da oni koji nisu bili na molitvi u crkvi, već su došli samo da se slikaju pored spomenika, ne trebaju ni biti tu.

- A on nije ni gledao u mene, nisam se ja njemu obratila, ja sam rekla svi koji nisu bili u crkvi. On je samo rekao “za psihijatriju”. Ja sam njemu rekla ti si doktor taj, on je opet ponovio samo “psihijatrija”, ja ti pomoći ne mogu, ti sebi pomoć traži – kazala je Milena Miladić, majka poginulog borca iz Pribinića.

- Neprijatno sam se osjećao, bilo je prilično dosta ljudi. Iznenadio me je čovjek šta je rekao. Ne mogu mu to oprostiti nikako, da se izvinjava gdje hoće – rekao je Nedeljko Miladić, otac poginulog borca iz Pribinića.

Miličević se danas ne izvinjava i tvrdi da Milenu ničim nije uvrijedio. Kaže, nije ni znao da je riječ o majci poginulog borca, ali da je ona njega ponizila pred ljudima zabranivši mu, kako kaže, da polaže vijence na spomen obilježje. Tvrdi da je dovodila u pitanje i njegovo učešće u ratu, na šta je on, morao da odreaguje.

- Ja sam došao da položim vijence, nemojte mi se na taj način obraćati. Ja svoje učešće u ratu sa ponosom ističem i ne želim i ne dozvoljavam nikom da ponižava to učešće u ratu, a vi, reko, ako imate neki problem možete se obratiti tamo gdje treba da se obratite – objasnio je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

Ne opravdavamo jučerašnji postupak Milene Miladić, poručuje prvi čovjek opštinske Boračke organizacije.

- Ona je neke te svoje poruke upućivala mnogima ljudima pa čak i načelniku opštine. Ali takve stvari da je njoj rekao neko da je ona psihijatrijski slučaj ja zaista nisam čuo. Možda je to neko toj gospođi rekao, ali ja to nisam čuo – istakao je Drago Čelarević, predsjednik Boračke organizacije opštine Teslić.

Sve to nije bilo nimalo prijatno ni mještanima Pribinića.

- Nikoga nije vrijeđala, ja sam rekao Milena to što si rekla si upravu 100% nećeš u crkvu, nisi trebao doći ni u crkvenu avliju. Nije nikoga vrijeđala – naveo je Dragan Ilinčić, mještanin Pribinića

Miladićima je sin jedinac, Saša, poginuo 94-te u 21-oj godini života. Kažu, bol, ni danas ne jenjava. Nemili događaj otvara nove rane. Majka nije imala namjeru nikoga da uvrijedi. Ako se neko, u njenim riječima, ipak, pronašao, to, kaže, nije njena krivica.