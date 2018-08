Stvoriti uslove za ostanak djece u državi

U djeci se ogleda budućnost države. Oni su ti kojima treba da se pruži sve da bi se razvijali, i kako bi im se stvorili uslovi za ostanak u rodnoj zemlji. Od malih nogu, jedna od najvažnijih pretpostavki je dobro obrazovanje. Program pripreme djece pred školu je početna tačka.

Upravo ovo je danas u Čelincu bila glavna tema Aktiva direktora od najjužnije do najsjevernije tačke Republike. Cilj su djeca, što bolji uslovi za njih i što veća obuhvaćenost.

“Mnogo sredstava treba da se nađe za tu djecu koja trebaju sljedeće godine da idu u školu, da se što više djece obuhvati tom pripremom. Naravno, trebaju tu i podzakonska akta koja su dobra za predškolske ustanove. Mi smo tu danas da damo sugestije, mišljenja na sva ta zakonska akta", kaže VVukomir Stanković, direktor vrtića "Naša radost", Zvornik.

“Danas su jako bitne teme ovdje u Čelincu bile na Aktivu direktora. To je analiza i planovi za pripremu za provođenje programa u pripremi za polazak u školu gdje je donesen zaključak da je Ministarstvo uložilo značajna sredstva, da je to ove godine jedan od do sada najorganizovanijih programa koji je proveden", rekao je Milovan Vujičić, direktor predškolske ustanove "Neven" Čelinac.

Škola, pored mogućnosti za učenje, pruža i mogućnost za razvoj. Djeca treba da se raduju školi, a odrasli treba da im učine proces adaptacije lakšim, tvrde iz Ministarstva za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Srpske. Od 2011. do 2017. godine, resorno ministarstvo je za program pripreme djece pred školu izdvojilo oko 2 miliona 300 hiljada maraka, dok je samo u ovoj godini uloženo oko 340 hiljada maraka.

“Vlada RS odlučila se da uvede program pripreme djece pred školu 2011. godine i evo, čini mi se, da je on upravo ove godine dobio taj svoj potpuni razvoj, uspio da u potpunosti ostvari ono što je zamišlio, a to je, prvenstveno, da djeci školu približimo na način da je to pozitivan čin, da se oni raduju procesu učenja, jer proces učenja treba da trajem tokom cijelog života", kaže Radmila Kocić Ćućić, pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje RS.

Od 107 vrtića u Srpskoj, 42 su javna, a 65 je privatnih. U opštini Čelinac tvrde da imaju sluha za potrebe njihove predškolske ustanove, te da im je posebno drago što su domaćini današnjeg sastanka. Na dnevnom redu Aktiva su se našli i Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja programa u predškolskim ustanovama za djecu sa smetnjama u razvoju, ali i Pravilnik o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja.