Studenti optužuju: Luka Kecman se lažno predstavljao i prijetio studentima i profesorima

Profesor na Akademiji umjetnosti u Banjaluci Luka Kecman počinio je brojne propuste u svom radu, od lažnog predstavljanja, falsifikovanja potpisa, pa sve do ozbiljnih prijetnji studentima i profesorima.

Tvrde ovo studenti Akademije koji su se obratili redakciji Srpskainfo i progovorili o problemima koje, kako kažu, godinama imaju s Kecmanom.

Nakon Nenada Suzića, koji je završio u pritvoru zbog pedofilije, sad su studenti iznijeli neke nimalo prijatne detalje iz karijere profesora Luke Kecmana.

Međutim, profesor Kecman odbacuje ove optužbe i tvrdi da su to sve laži i da iza toga stoje ljudi kojim on smeta, a ne studenti.

U dokumentima koje su studenti dostavili banjalučkom portalu navodi se, između ostalog, da je on do sada više puta disciplinski odgovarao, te stavljao lažne informacije u svoju biografiju oko završenog obrazovanja i slično.

"Osim toga, on se i godinama lažno u medijima i na javnim sajtovima predstavljao kao da je profesor, a u to vrijeme je bio asistent. Osim toga, pričalo se i da je pronevjerio novac u nekom pozorištu", ističu studenti.

"Vodio nepostojeće vježbe"

Kažu da je na fakultetu poznat i po tome što je vodio nepostojeće vježbe, ali i ispitivao studente bez dozvole i falsifikovao potpise – navedeno je u dokumentima koje su dostavili redakciji Srpskainfo.

"Slučaj Luke Kecmana specifičan je po tome što je njegova zloupotreba pozicije višeg asistenta dovela do teže povrede radne obaveze, a koja je rezultirala neadekvatnom kaznom. Potpisivanje nepostojećih vježbi, izvođenjem predavanja umjesto profesora, krivo predstavljanje i potpisivanje predmeta za koje nema izbor, ispitivanje i ocjenjivanje na ispitu, kao i falsifikovanje potpisa profesora su imali osnove za krivični postupak", kažu studenti i dodaju da je on zbog svih ovih propusta samo smijenjen sa funkcije predsjednika Savjeta Akademije i sekretara Dramskog odsjeka.

Osim toga, navode da je on zaposlen na predmetima koje nikada u toku svog školovanja nije pohađao.

Vezivanje učenika

Kao dokaz njegovih propusta navode i da je ranije Prosvjetna inspekcija donijela naredbu da se poništi ispit koji je organizovao iz predmeta Dramaturgija, jer nije imao zvanje za taj predmet, niti je bio na listi odgovornih nastavnika.

Kao dokaz studenti su naveli i slučaj koji se zbio 1988. godine, a o kojem su pisali i mediji u Srbiji.

Oni su tada optužili Luku Kecmana da je kao nastavnik u jednoj školi u Novom Sadu učenicima naredio da donesu kanap u školu. Kada su učenici drugi dan donijeli kanap, on ih je vezao, jer su bili nemirni.

"Pokušavaju da oblate moje ime"

Luka Kecman tvrdi za Srpskainfo da su sve ove optužbe stare, da ne želi da ih komentariše i da su smiješne.

"Znam odakle dolaze te informacije i ko pokušava da oblati moje ime i djelo. Pokušavali su na razne načine da nešto nađu protiv mene, pa su iskopali nešto od prije 20 godina", kaže Kecman.

Kada su u pitanju optužbe za lažna potpisavanja, on ističe da to nije tačno i da je to dokazao, a odbacio je i optužbe za vezivanje učenika u Novom Sadu.

"Tražili su bilo šta da me diskredituju, jer mislim svojom glavom i što sam određenim ljudima onemogućio da sprovode nečasne radnje na univerzitetu. Znam ko to šalje, a jedini motiv je da se ja diskreditujem, jer su na sceni neke ozbiljne radnje koje sam osujetio", rekao je Kecman.

Dodaje da je tim ljudima neuspjeh – njegov veliki uspjeh.