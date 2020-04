Studenti Medicinskog fakulteta informišu građane o značaju zaštite od virusa korona

Više od 100 studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji su raspoređeni u 12 banjalučkih naselja, informiše građane o značaju zaštite od virusa korona.

"Mi smo studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i ovdje smo da Vas edukujemo o mjerama prevencije i zaštite od virusa korona", započinju svoje predstavljanje ovi mladi ljudi.

Za svakog studenta medicine je vrlo značajno da volontira. Trenutna situacija ih je odvela na različite lokacije.

"Uglavnom smo na nekim kritičnim lokacijama kao što su marketi, benzinske pumpe, nekakva okupljališta, zone oko Vrbasa i slično", rekao je Stefan Kremenović, predsjednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

"Čini mi se da građani više poštuju (preventivne mjere) nakon što im se na neki ljepši način objasni kako treba da se rade određene stvari, npr. stavljanje maske ili držanje distance", istakla je Sonja Trbojević iz Saveza studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

"Ovo je zajednički projekat Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Saveza studenata Medicinskog fakulteta", kaže direktor UKC Republike Srpske Vlado Đajić.

Cilj je, tvrdi Đajić, podići svijest i nivo znanja stanovnika u borbi protiv virusa korona.

"Naš cilj jeste da se studenti koji su obučeni u zaštitnu opremu podijele po punktovima po gradu, tamo gdje dolazi do skupljanja stanovnika i da dijele reklamni materijal, da skreću pojedincima koji ne nose zaštitnu opremu da je to vrlo bitno i da im objasne zbog čega je to bitno i kojih se mjera najbitnije pridržavati, da bi spriječili širenje koronavirusa", naglasio je Đajić.

Većina stanovništva Srpske je disciplinovana i pridržava se mjera koje doprinose smanjenju širenja virusa korona, ocjenjuje prvi čovjek Kliničkog centra.

Ipak, kaže, ima pojedinaca koji se ne pridržavaju tih mjera i time ugrožavaju svoje, ali i zdravlje drugih ljudi. Zato će, do daljnjeg, studenti medicine biti na ulicama Banjaluke i ukazivati na važnost poštovanja mjera.