Stižu paklene vrućine, narednih dana budite oprezni

Republički hidrometeorološki zavod /RHZ/ izdao je upozorenje u kome se navodi da će za vikend i početkom naredne sedmice biti veoma toplo, sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni Celzijusovih, a u ponedjeljak i do 40.

Prema prognozama meteorologa, sutra će jutro biti vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo, sparno sa vrućinama.

Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 35, na sjeveru i jugu do 38 stepeni.

U nedjelju, 11. avgusta, jutro će biti vedro i sunčano. Tokom dana sunčano i toplo, mjestimično sparno i vruće.

Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 36, lokalno na sjeveru i jugu do 39.

U ponedjeljak, 12. avgusta, jutro vedro i sunčano. Tokom dana sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura od 31 do 38, na jugu oko 40 stepeni.