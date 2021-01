Stiže snijeg u BiH, najavljeno i do 20 cm padavina

U nedjelju, 10.01.2021., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša.

Prognozira se 10 do 20 centimetara novog snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima jaki udari vjetra su mogući na jugu i istoku Hercegovine. Temperatura vazduha većinom između -4 i 1°C, na jugu zemlje od 4 do 9°C.

U ponedjeljak, 11.01.2021., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme.

U većem dijelu BiH će padati snijeg, na jugu kiša. Prognozira se 5 do 10 centimetara novog snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura vazduha većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 4 do 9°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.