Stiže prava zima, temperatura do -12 stepeni

Najniža jutarnja temperatura, prema podacima Federalnog hidrometeorloškog zavoda (FHMZBiH), zabilježena je na Bjelašnici i to minus 11, a najviša u Neumu deset stepeni Celzijusa.

“Danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom. Poslije podne i u večernjim satima padavine postepeno slabe i prestaju. U Hercegovini oblačno, uz djelimično razvedravanje poslijepodne. Dnevne temperature od minus tri do tri, na jugu od sedam do 11 stepeni”, navedeno je iz FHMZ BiH.

U četvrtak se u Hercegovini i na jugozapadu BiH očekuje pretežno vedro vrijeme, a u ostatku BiH pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od minus sedam do minus dva, na jugu od jedan do pet, a dnevne od minus dva do četiri, na jugu od šest do 11.

Pretežno oblačno i maglovito vrijeme očekuje se i u petak u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u ostatku BiH pretežno sunčano. Tokom dana postepeno naoblačenje sa zapada. Jutarnje temperature od minus osam do minus dva, na planinama do minus 12, na jugu od minus jedan do četiri, a dnevne od minus dva do četiri, na jugu od sedam do 12 stepeni Celzijusa.

Prvog dana vikenda očekuje se pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana slaba kiša ili susnježica je moguća na krajnjem sjeverozapadu BiH. Jutarnje temperature od minus pet do nula, na jugu od četiri do devet, a dnevne od jedan do šest, na jugu od osam do 13 stepeni.

Oblačno vrijeme u BiH očekuje se i u nedjelju. U večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu i sjeverozapadu Bosne. Jutarnje temperature od minus pet do nula, na jugu od dva do sedam, a dnevne od dva do osam, na jugu od devet do 13 stepeni.